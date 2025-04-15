Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
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Эко аптека
Стрый, ул. Басараб Ольги, 16
64.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
226.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Фармация
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
460.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
463.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
465.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
465.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
465.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,35
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека нежных цен
Помошная, ул. Победы, 95-А
567.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,62
Экономия при брони: -11,41 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
593.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
617.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.