Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,06
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
190.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
198.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
203.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
250.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,85
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека нежных цен
Помошная, ул. Победы, 95-А
254.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,52
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
278.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
299.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,98
Экономия при брони: -8,76 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Алмазная, 5
301.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,09
Экономия при брони: -8,86 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
326.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
345.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
346.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.