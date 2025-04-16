Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,75
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В городах рядом
Аптека копейка
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,74
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
106.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,69
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
134.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,42
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,83
Экономия при брони: -8,60 грн
Медпрепараты
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
149.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,51
Экономия при брони: -7,85 грн
Аптека нежных цен
Помошная, ул. Победы, 95-А
151.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,89
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Очаков, ул. Спасская, 18-А
199.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,24
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Алмазная, 5
202.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,64
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
203.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,91
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
310.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
313.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.