Киев
Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)

Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,75
Экономия при брони: -6,54 грн
157,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,81 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,74
Экономия при брони: -11,53 грн
157,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
106.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,69
Экономия при брони: -11,57 грн
156,12 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
134.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,42
Экономия при брони: -9,19 грн
154,23 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,83
Экономия при брони: -8,60 грн
154,23 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
149.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,51
Экономия при брони: -7,85 грн
123,66 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
151.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,89
Экономия при брони: -6,68 грн
157,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
199.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,24
Экономия при брони: -8,03 грн
157,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
202.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,64
Экономия при брони: -6,41 грн
154,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
203.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,91
Экономия при брони: -7,69 грн
156,22 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
124,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
105,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
310.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,85 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
313.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,57 грн
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