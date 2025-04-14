Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,09
Экономия при брони: -8,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
133.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,98
Экономия при брони: -8,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,57
Экономия при брони: -11,34 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 10/21
204.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
252.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,35
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
299.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
302.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,82
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
304.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,87
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
331.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,85
Экономия при брони: -11,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
332.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
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Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
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Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
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Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
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Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
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Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
414.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
417.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
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Экономия при брони: -19,05 грн