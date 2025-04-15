Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,39
Экономия при брони: -9,16 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
72.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
159,82
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
108.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,10
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
120.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
125.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,07
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
127.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,04
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
129.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,85
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
194.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
197.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,53
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
263.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,03
Экономия при брони: -10,82 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
266.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,65
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
287.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
328.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,60
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
349.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
350.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.