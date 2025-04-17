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Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
129.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,68
Экономия при брони:
-7,45 грн
154,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,96
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,06
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
133.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Экономия при брони:
-19,05 грн
144,22
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
230.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
310.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,09
Экономия при брони:
-5,87 грн
156,22
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Полтава, ул. Алмазная, 5
313.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,08
Экономия при брони:
-5,85 грн
154,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Умань, ул. Тищика, 25
313.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,51
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
314.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони:
-33,80 грн
124,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
319.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,85
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,45
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
339.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,36
Экономия при брони:
-7,24 грн
156,12
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
339.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
339.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,73
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
362.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,73
Экономия при брони:
-11,52 грн
157,21
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
382.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
154,08
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
385.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,85
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,71
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
392.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,57
грн
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