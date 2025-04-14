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Гель с аминофторидом Паро (Paro amin fluor gel)
Гель с аминофторидом Паро (Paro amin fluor gel)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
402.1 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
403.6 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
404.1 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
408.9 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
409.0 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
409.4 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
410.3 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
410.4 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
410.6 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
410.6 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
410.6 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
410.6 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
414.3 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
418.2 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 7
422.2 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
630,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
571.5 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
596,90
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
572.9 км
Гель с аминофторидом "Paro® amin fluor gel" для интенсивной профилактики кариеса туба 25 г №1
Esro AG
596,90
грн
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