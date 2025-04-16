Николаев (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
506,26
Экономия при брони: -18,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
516,64
Экономия при брони: -29,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
506,43
Экономия при брони: -29,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
522,81
Экономия при брони: -35,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
517,03
Экономия при брони: -29,68 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
508,56
Экономия при брони: -21,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
506,70
Экономия при брони: -65,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
517,57
Экономия при брони: -30,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
513,46
Экономия при брони: -26,11 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
535,35
Экономия при брони: -33,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
430,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
494,72
Экономия при брони: -17,32 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Амапрол суппозитории 2.4 г контурная ячейковая упаковка №10
Органик Хелс
521,39
Экономия при брони: -34,04 грн