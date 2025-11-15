Киев
Капиталь солей флюид против признаков фотостарения (Capital Soleil fluid against signs of photoaging)
Одесса
(адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Капиталь солей - Флюид против признаков фотостарения SPF50+ 40 мл №1
Vichy
1049,00
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
7.7 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Vichy
Vichy
1003,32
Экономия при брони:
-30,10 грн
973,22
грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 6 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
Vichy
Vichy
1003,32
Экономия при брони:
-30,10 грн
973,22
грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
20.1 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
112.7 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, просп. Центральный, 147/4
114.0 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 81/24
117.7 км
Vichy
Vichy
1049,00
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
129.4 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Пивденноукраинск, ул. Мира, 9/2
153.3 км
Vichy
Vichy
1080,50
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Пивденноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Vichy
Vichy
1049,00
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
171.5 км
Vichy
Vichy
1049,00
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
173.7 км
Vichy
Vichy
1049,00
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
174.8 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Измаил, просп. Независимости, 56
191.0 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, ул. Болградская, 80
191.4 км
Vichy
Vichy
1049,00
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
251.4 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
252.6 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Vichy
Vichy
987,50
грн
