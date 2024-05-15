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Аргетаин раствор для внутреннего применения флакон 10 мл тм Solution Pharm, №10 - Днепр (Днепропетровск) (908650) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: флакон (1)
376,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (3)
374,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (6), флакон (8)
378,20 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1), флакон (6)
376,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (3), флакон (4)
374,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1), флакон (3)
378,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (4), флакон (7)
379,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1), флакон (2)
379,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (2)
378,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
378,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: флакон (5)
379,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: флакон (3)
379,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1), флакон (5)
375,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1), флакон (2)
374,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: флакон (7)
379,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: флакон (8)
375,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
376,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (9), флакон (1)
375,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1), флакон (7)
375,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1), флакон (5)
375,90 грн