Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,69
Экономия при брони: -8,06 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
172,37
Экономия при брони: -8,59 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
222,01
Экономия при брони: -11,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
122,29
Экономия при брони: -7,96 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,18
Экономия при брони: -11,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
229,89
Экономия при брони: -14,97 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
160,26
Экономия при брони: -9,42 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,00
Экономия при брони: -10,22 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
50,74
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
80,79
Экономия при брони: -5,37 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
173,73
Экономия при брони: -11,54 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
159,91
Экономия при брони: -6,88 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
220,42
Экономия при брони: -9,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
172,22
Экономия при брони: -8,44 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
226,00
Экономия при брони: -11,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
166,03
Экономия при брони: -11,21 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
226,20
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
159,15
Экономия при брони: -6,12 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
181,09
Экономия при брони: -6,96 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
219,38
Экономия при брони: -8,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 4 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
158,31
Экономия при брони: -6,47 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
215,78
Экономия при брони: -8,82 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн