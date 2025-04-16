Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
94,94
Экономия при брони: -5,38 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00
Экономия при брони: -10,03 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,77
Экономия при брони: -12,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
86,08
Экономия при брони: -3,59 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
129,34
Экономия при брони: -7,55 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
172,24
Экономия при брони: -10,05 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,40 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,00 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
172,55
Экономия при брони: -8,77 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,30 грн