Львов (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
220,82
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
156,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
137,92
Экономия при брони: -8,27 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
172,54
Экономия при брони: -10,35 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
164,77
Экономия при брони: -8,94 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,07
Экономия при брони: -9,50 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
145,27
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
156,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
156,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
95,05
Экономия при брони: -5,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,47
Экономия при брони: -12,93 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,80
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
120,10
Экономия при брони: -5,78 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,78
Экономия при брони: -10,86 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,50 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
175,00 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
165,77
Экономия при брони: -10,55 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
173,20
Экономия при брони: -11,01 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
225,27
Экономия при брони: -14,33 грн