Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
217,88
Экономия при брони: -10,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
176,75
Экономия при брони: -9,99 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
134,48
Экономия при брони: -9,35 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
132,49
Экономия при брони: -9,21 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
226,69
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,58
Экономия при брони: -7,95 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
163,12
Экономия при брони: -10,09 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
162,72
Экономия при брони: -9,69 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,20 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,55
Экономия при брони: -13,61 грн