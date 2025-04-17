Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
156,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
212,00
Экономия при брони: -6,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
203,18
Экономия при брони: -13,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
121,38
Экономия при брони: -7,06 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
79,83
Экономия при брони: -3,31 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
181,67
Экономия при брони: -7,54 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
224,23
Экономия при брони: -9,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
159,67
Экономия при брони: -7,24 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,12
Экономия при брони: -11,34 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
198,50
Экономия при брони: -12,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
167,28
Экономия при брони: -6,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
161,70 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Эферокс таблетки 25 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
158,69
Экономия при брони: -5,66 грн
Эферокс таблетки 50 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
174,10 грн
Эферокс таблетки 100 мкг блистер №100
Aristo Pharma GmbH
223,90 грн