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АльпеКид Хеппи Дринк порошок саше 3 г, №12 - Львов (910897) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
242,70 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: порошок (6)
238,88
Экономия: -0,21 грн
238,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
253,19
Экономия: -21,55 грн
231,64 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
242,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
242,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: порошок (7)
257,99
Экономия: -31,51 грн
226,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -86,51 грн
226,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
251,99
Экономия: -25,51 грн
226,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
242,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
247,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (72)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
247,35 грн