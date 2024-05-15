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АльпеКид Хеппи Дринк порошок саше 3 г, №12 - Днепр (Днепропетровск) (910897) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
273,41
Экономия: -38,66 грн
234,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
257,36
Экономия: -30,92 грн
226,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), саше (8)
269,96
Экономия: -38,90 грн
231,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
240,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), саше (10)
280,49
Экономия: -51,07 грн
229,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
240,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
240,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
267,77
Экономия: -37,14 грн
230,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -29,16 грн
238,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
259,41
Экономия: -30,70 грн
228,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
240,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
240,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
240,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
243,44
Экономия: -33,68 грн
209,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
240,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
265,68
Экономия: -36,24 грн
229,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
240,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
240,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (100)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
240,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -22,57 грн
226,42 грн