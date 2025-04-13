Бальзам-кондиционер для волос тотал реконструкшн Хаир тренд (Balm-conditioner for hair total reconstruction hair trend)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Экономия при брони: -4,58 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
7.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
9.6 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Экономия при брони: -4,58 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Экономия при брони: -4,58 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
12.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Вишневое, ул. Европейская, 30
12.0 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Млиново, ул. Александровская, 56
16.2 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
16.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
16.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
19.4 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Экономия при брони: -4,58 грн
Біла ромашка
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
20.7 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
30.8 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Экономия при брони: -4,58 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
33.9 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
39.3 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
134,95
Экономия при брони: -4,05 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
60.1 км
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл №1
Натурпро
152,50
Экономия при брони: -4,58 грн