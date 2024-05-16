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Keratolin Гель для душа 400 мл для сухой и чувствительной кожи - Харьков (909357) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
753,98
Экономия: -105,98 грн
648,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
756,21
Экономия: -94,55 грн
661,66 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
756,07
Экономия: -56,23 грн
699,84 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
758,74
Экономия: -113,62 грн
645,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
742,59
Экономия: -46,70 грн
695,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
754,92
Экономия: -65,16 грн
689,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
760,18
Экономия: -131,62 грн
628,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
757,35
Экономия: -101,39 грн
655,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
749,66
Экономия: -75,02 грн
674,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
759,24
Экономия: -65,88 грн
693,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (3)
761,84
Экономия: -114,44 грн
647,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
765,58
Экономия: -81,58 грн
684,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
768,96
Экономия: -82,08 грн
686,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
749,30
Экономия: -71,78 грн
677,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (2)
761,98
Экономия: -106,02 грн
655,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
769,68
Экономия: -115,92 грн
653,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
Всего: упаковка (2)
755,14
Экономия: -98,50 грн
656,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
760,46
Экономия: -100,94 грн
659,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
748,58
Экономия: -91,94 грн
656,64 грн