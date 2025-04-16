Алопель пена против выпадения волос (Alopel foam Hair loss foam)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1662,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1630,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1662,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1630,00 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3302,20
Экономия при брони: -125,16 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3298,69
Экономия при брони: -121,65 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3353,29
Экономия при брони: -176,25 грн
3177,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
63.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3344,67
Экономия при брони: -167,63 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони: -218,72 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3374,04
Экономия при брони: -197,00 грн
3177,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
64.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3363,19
Экономия при брони: -186,15 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони: -218,72 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3388,73
Экономия при брони: -211,69 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
65.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3294,86
Экономия при брони: -117,82 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3314,65
Экономия при брони: -137,61 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3320,40
Экономия при брони: -143,36 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3353,93
Экономия при брони: -176,89 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
67.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3337,32
Экономия при брони: -160,28 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
67.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3382,98
Экономия при брони: -205,94 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
68.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3396,71
Экономия при брони: -219,67 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3314,33
Экономия при брони: -137,29 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
68.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3291,98
Экономия при брони: -114,94 грн
3177,04 грн