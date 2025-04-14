Алопель пена против выпадения волос (Alopel foam Hair loss foam)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3375,00
Экономия при брони: -197,96 грн
3177,04 грн
В городах рядом
Аптека твоей родини
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
253.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
259.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3308,59
Экономия при брони: -131,55 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
261.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3313,38
Экономия при брони: -136,34 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
351.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3373,09
Экономия при брони: -196,05 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
351.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3314,01
Экономия при брони: -136,97 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
352.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3372,77
Экономия при брони: -195,73 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
352.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2824,50 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, просп. Свободы, 47
354.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3321,68
Экономия при брони: -144,64 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 72
363.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2165,73 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1662,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1630,00 грн
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
367.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1662,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1630,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1662,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1630,00 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
386.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Мониторная, 2
386.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2824,50 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
387.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3407,89
Экономия при брони: -230,85 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Метростроевская, 19
387.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3330,94
Экономия при брони: -153,90 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
388.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3371,17
Экономия при брони: -194,13 грн
3177,04 грн