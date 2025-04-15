Алопель пена против выпадения волос (Alopel foam Hair loss foam)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2937,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2800,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2800,00 грн
Пульс
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2809,80 грн
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2873,70 грн
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3097,20 грн
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2777,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 29
4.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2800,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1958,15 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2618,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 92
6.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 103
6.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
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Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
64.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2228,03 грн
Бажаемо здоровья
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
65.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн