Алопель пена против выпадения волос (Alopel foam Hair loss foam)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2800,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2800,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3392,88
Экономия при брони: -215,84 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3308,27
Экономия при брони: -131,23 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2800,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3330,30
Экономия при брони: -153,26 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3381,71
Экономия при брони: -204,67 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3413,96
Экономия при брони: -236,92 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3314,01
Экономия при брони: -136,97 грн
3177,04 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2723,00
Экономия при брони: -108,92 грн
2614,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони: -218,72 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3403,10
Экономия при брони: -226,06 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3357,12
Экономия при брони: -180,08 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3359,04
Экономия при брони: -182,00 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3409,80
Экономия при брони: -232,76 грн
3177,04 грн