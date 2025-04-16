Алопель пена против выпадения волос (Alopel foam Hair loss foam)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3364,78
Экономия при брони: -187,74 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3328,06
Экономия при брони: -151,02 грн
3177,04 грн
В городах рядом
Аптека твоей родини
Кропивницкий, ул. Соборная, 14
106.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
1662,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1630,00 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
128.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3295,81
Экономия при брони: -118,77 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
128.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3359,99
Экономия при брони: -182,95 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
129.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3333,49
Экономия при брони: -156,45 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
129.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2701,50 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
129.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Мониторная, 2
129.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2701,50 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
129.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3385,22
Экономия при брони: -208,18 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Метростроевская, 19
129.9 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3376,60
Экономия при брони: -199,56 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
130.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
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Экономия при брони: -151,02 грн
3177,04 грн
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Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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3177,04 грн
Не болей
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132.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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Аптека низких цен
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Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
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3177,04 грн