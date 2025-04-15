Алопель пена против выпадения волос (Alopel foam Hair loss foam)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3400,55
Экономия при брони: -223,51 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3306,99
Экономия при брони: -129,95 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3368,62
Экономия при брони: -191,58 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3371,17
Экономия при брони: -194,13 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3330,94
Экономия при брони: -153,90 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3407,89
Экономия при брони: -230,85 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2824,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3387,45
Экономия при брони: -210,41 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3384,90
Экономия при брони: -207,86 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3365,74
Экономия при брони: -188,70 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3375,96
Экономия при брони: -198,92 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3401,18
Экономия при брони: -224,14 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3359,36
Экономия при брони: -182,32 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3347,22
Экономия при брони: -170,18 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3352,01
Экономия при брони: -174,97 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3334,45
Экономия при брони: -157,41 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
6.5 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3401,50
Экономия при брони: -224,46 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3299,65
Экономия при брони: -122,61 грн
3177,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
Алопель пена против выпадения волос 100 мл №1
Ронифарм
3404,06
Экономия при брони: -227,02 грн
3177,04 грн