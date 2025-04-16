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Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Запорожье
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3047,79
Экономия при брони:
-115,52 грн
2932,27
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3332,21
Экономия при брони:
-155,17 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
62.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2053,14
Экономия при брони:
-107,91 грн
1945,23
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
63.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3344,67
Экономия при брони:
-167,63 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони:
-218,72 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3374,04
Экономия при брони:
-197,00 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3311,14
Экономия при брони:
-134,10 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони:
-218,72 грн
3177,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3388,73
Экономия при брони:
-211,69 грн
3177,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
65.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3294,86
Экономия при брони:
-117,82 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3314,65
Экономия при брони:
-137,61 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3320,40
Экономия при брони:
-143,36 грн
3177,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3353,93
Экономия при брони:
-176,89 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
67.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3382,98
Экономия при брони:
-205,94 грн
3177,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
68.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3291,98
Экономия при брони:
-114,94 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
68.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1806,70
Экономия при брони:
-86,44 грн
1720,26
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3330,62
Экономия при брони:
-153,58 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
70.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3354,89
Экономия при брони:
-177,85 грн
3177,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
70.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3413,00
Экономия при брони:
-235,96 грн
3177,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
71.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3351,37
Экономия при брони:
-174,33 грн
3177,04
грн
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