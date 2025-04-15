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Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Львов
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Доступно в 13 аптеках в Львов
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Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1917,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1945,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1994,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
4.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2800,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 59
4.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1777,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2456,16
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
99.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
114.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 30
183.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2456,16
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
205.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
208.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
218.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1915,13
грн
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