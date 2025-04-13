Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2033,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3308,27
Экономия при брони: -131,23 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2031,33 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3330,30
Экономия при брони: -153,26 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2104,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3381,71
Экономия при брони: -204,67 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3413,96
Экономия при брони: -236,92 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони: -218,72 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3359,04
Экономия при брони: -182,00 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3372,77
Экономия при брони: -195,73 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1944,53 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3377,24
Экономия при брони: -200,20 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1945,93 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
3.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2002,63 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
3.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Приозерная, 2
4.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2456,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
5.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3298,69
Экономия при брони: -121,65 грн
3177,04 грн