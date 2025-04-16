Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3364,78
Экономия при брони: -187,74 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3328,06
Экономия при брони: -151,02 грн
3177,04 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
128.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3295,81
Экономия при брони: -118,77 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
128.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3359,99
Экономия при брони: -182,95 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
129.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3333,49
Экономия при брони: -156,45 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
129.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
2701,50 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
129.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Мониторная, 2
129.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
129.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3385,22
Экономия при брони: -208,18 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
130.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3328,06
Экономия при брони: -151,02 грн
3177,04 грн
Не болей
Днепр, ул. Инженерная, 1
132.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3344,67
Экономия при брони: -167,63 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Независимости, 27
133.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3388,73
Экономия при брони: -211,69 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
133.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3395,76
Экономия при брони: -218,72 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Новокрымская, 1
133.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3311,14
Экономия при брони: -134,10 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
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Ронифарм
3047,79
Экономия при брони: -115,52 грн
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Алопель шампунь 150 мл №1
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3177,04 грн
Аптека шар@
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Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
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Экономия при брони: -137,61 грн
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Алопель шампунь 150 мл №1
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Алопель шампунь 150 мл №1
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