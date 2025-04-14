Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 58
164.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3389,69
Экономия при брони: -212,65 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3361,27
Экономия при брони: -184,23 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
184.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3299,33
Экономия при брони: -122,29 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
184.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3350,10
Экономия при брони: -173,06 грн
3177,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3375,64
Экономия при брони: -198,60 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3397,67
Экономия при брони: -220,63 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
188.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3372,45
Экономия при брони: -195,41 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
190.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1799,44
Экономия при брони: -79,18 грн
1720,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3410,76
Экономия при брони: -233,72 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
190.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3409,17
Экономия при брони: -232,13 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
191.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3341,79
Экономия при брони: -164,75 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3291,03
Экономия при брони: -113,99 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3315,93
Экономия при брони: -138,89 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3378,51
Экономия при брони: -201,47 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
193.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3403,42
Экономия при брони: -226,38 грн
3177,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
193.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3289,43
Экономия при брони: -112,39 грн
3177,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
194.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3401,82
Экономия при брони: -224,78 грн
3177,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
194.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
194.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1966,93 грн