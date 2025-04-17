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Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Алопель шампунь против выпадения волос (Alopel shampoo against hair loss)
Чернигов
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Закроется через 43 мин
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1512,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3403,74
Экономия при брони:
-226,70 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 22
121.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3316,89
Экономия при брони:
-139,85 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3335,41
Экономия при брони:
-158,37 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3374,04
Экономия при брони:
-197,00 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Богатырская, 6/1
122.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3043,07
Экономия при брони:
-110,80 грн
2932,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
122.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1817,54
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3396,71
Экономия при брони:
-219,67 грн
3177,04
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1801,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 11-А
123.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1512,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, просп. Оболонский, 12
123.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1719,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
123.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3301,24
Экономия при брони:
-124,20 грн
3177,04
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
123.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1512,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Приозерная, 2
123.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1801,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Макеевская, 7
124.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1512,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
124.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1512,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
124.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3410,76
Экономия при брони:
-233,72 грн
3177,04
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
125.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1769,71
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
3336,05
Экономия при брони:
-159,01 грн
3177,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Ронифарм
1816,56
Экономия при брони:
-96,30 грн
1720,26
грн
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