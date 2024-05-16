Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосШампуниАлопель шампуньЦены в аптеках

Алопель шампунь 150 мл против выпадения волос - Киев (906769) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
1870,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
1512,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
1901,34
Экономия: -334,39 грн
1566,95 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
1870,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (2)
1512,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (2)
1633,52 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
1635,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
1865,76
Экономия: -326,73 грн
1539,03 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
1870,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
1843,13 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (3)
1870,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
1870,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
1512,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн