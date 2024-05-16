К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б Всего: упаковка (1) 1870,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2 Всего: упаковка (1) 1512,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1 Всего: упаковка (1) 1512,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б Всего: упаковка (1) 1512,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бобровица, ул. Независимости, 15-Д Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75 Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Летная, 19 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Героев Украины, 11 Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Каменская, 120 Всего: упаковка (1) 1512,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ялтинская, 6 Всего: упаковка (1) 1512,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Броварской, 18-Д Всего: упаковка (1) 1870,00 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 24/1 Всего: упаковка (1) 1764,08 Экономия: -200,18 грн 1563,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 12/1 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 1664,00 Экономия: -83,20 грн 1580,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 2 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 2/30 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 10 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать