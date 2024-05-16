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Алопель шампунь 150 мл против выпадения волос - Харьков (906769) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 05:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
1870,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
Всего: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
Всего: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 19
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
1512,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Броварской, 18-Д
Всего: упаковка (1)
1870,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (1)
1764,08
Экономия: -200,18 грн
1563,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12/1
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
1602,80 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
1664,00
Экономия: -83,20 грн
1580,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 2/30
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
1602,80 грн