Гель-бальзам для ног с экстрактом пиявки 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,69
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,45
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,84
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,43
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,16
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,76
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,88
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,16
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,05
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,73
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,53
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,76
Экономия при брони: -3,83 грн
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Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,81
Экономия при брони: -3,89 грн
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Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,42
Экономия при брони: -10,02 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,00
Экономия при брони: -2,04 грн
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Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,83
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека низких цен
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
61.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,21
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека копейка
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,30
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,30
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека низких цен
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,72
Экономия при брони: -3,81 грн