Гель-бальзам для ног с экстрактом пиявки 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,65
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,80
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,73
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,32
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,50
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,79
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,24
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,79
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,63
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,43
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,35
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,84
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,17
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,95
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,21
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
82,82
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,04
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,32
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,52
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,43
Экономия при брони: -2,80 грн