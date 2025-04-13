Гель-бальзам для ног с экстрактом пиявки 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,57
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,95
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
67,89
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,14
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
83,11
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,81
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,01
Экономия при брони: -4,11 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,00
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,03
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,17
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,43
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,80
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,75
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,18
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,68
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,42
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека нежных цен
Киев, ул. Неманская, 5
4.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,40
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,39
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,73
Экономия при брони: -1,84 грн