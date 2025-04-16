Гель-бальзам для ног с экстрактом пиявки 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,05
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,87
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,47
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
84,37
Экономия при брони: -11,71 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,19
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,20
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,39
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,68
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,22
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,93
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,86
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,60
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,55
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,51
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,21
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,47
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,48
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
84,38
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,91
Экономия при брони: -1,99 грн