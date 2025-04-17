Гель-бальзам для ног с экстрактом пиявки 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,26
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,25
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,10
Экономия при брони: -3,19 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,35
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
84,94
Экономия при брони: -13,54 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
85,18
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,21
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,12
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,42
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,66
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,83
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,66
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,70
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,99
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
77,50
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,23
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
72,94
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
62,45
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,39
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,09
Экономия при брони: -2,18 грн