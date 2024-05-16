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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904204) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
67,18
Экономия: -6,56 грн
60,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
67,52
Экономия: -10,62 грн
56,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
49,45
Экономия: -4,51 грн
44,94 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
67,24
Экономия: -5,92 грн
61,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
46,87
Экономия: -2,57 грн
44,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
68,36
Экономия: -4,19 грн
64,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
67,06
Экономия: -7,16 грн
59,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
62,62
Экономия: -2,72 грн
59,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
65,86
Экономия: -2,96 грн
62,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
64,04
Экономия: -4,14 грн
59,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
68,24
Экономия: -12,58 грн
55,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
66,83
Экономия: -6,21 грн
60,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
66,29
Экономия: -5,67 грн
60,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
73,58
Экономия: -9,77 грн
63,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
69,72
Экономия: -10,81 грн
58,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
48,24
Экономия: -2,78 грн
45,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
63,09
Экономия: -8,65 грн
54,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
44,49
Экономия: -2,74 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
55,66
Экономия: -2,08 грн
53,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
50,00
Экономия: -7,16 грн
42,84 грн