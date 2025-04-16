Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
74,76
Экономия при брони: -10,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,11
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,15
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,55
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,71
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,34
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,97
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,51
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,87
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,60
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,08
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,12
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,75
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,10
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,69
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,10
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
3.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,15
Экономия при брони: -3,56 грн