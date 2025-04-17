Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,09
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,94
Экономия при брони: -3,35 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,71
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,04
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,07
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,60
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,95
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,89
Экономия при брони: -10,05 грн
В городах рядом
Аптека нежных цен
Хмельник, ул. Соборности, 17
52.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,53
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека низких цен
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
61.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,20
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека копейка
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,60
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
110.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,33
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,97
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
111.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
74,66
Экономия при брони: -9,98 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,37
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
111.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,84
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
111.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,99
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
113.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,87
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Театральная, 5
113.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,87
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Житомир, ул. Киевская, 62
114.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,62
Экономия при брони: -3,02 грн