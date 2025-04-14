Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,70
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,38
Экономия при брони: -2,52 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,21
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,10
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,14
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,85
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,69
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,74
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,23
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,86
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,82
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,56
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,32
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,98
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,49
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,06
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,55
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,30
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,16
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
61,26
Экономия при брони: -3,22 грн