Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,88
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,44
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,75
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,90
Экономия при брони: -4,14 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,65
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,56
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,60
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
63,93
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,98
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,84
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,60
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,86
Экономия при брони: -10,02 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,27
Экономия при брони: -3,41 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,13
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,32
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,18
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,62
Экономия при брони: -3,80 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,05
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
66,02
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,30
Экономия при брони: -3,47 грн