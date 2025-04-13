Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,51
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,24
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,67
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,72
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
74,70
Экономия при брони: -8,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,01
Экономия при брони: -3,11 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
56,56
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,53
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
66,30
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,35
Экономия при брони: -2,46 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,11
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,62
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,26
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,54
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,52
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,74
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
59,46
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
74,73
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
54,34
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,51
Экономия при брони: -2,90 грн