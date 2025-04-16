Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
66,15
Экономия при брони: -10,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,66
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,24
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,60
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,06
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,57
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,94
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,38
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,21
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,58
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,83
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,27
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,71
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,77
Экономия при брони: -3,19 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,43
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,65
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,64
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,79
Экономия при брони: -11,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,30
Экономия при брони: -2,69 грн