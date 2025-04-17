Гель-бальзам для ног с конским каштаном 911 Ваша служба спасения (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,55
Экономия при брони: -2,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,85
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,65
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,34
Экономия при брони: -12,77 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
76,56
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,83
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 45 мин
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
75,65
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
60,79
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,93
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
51,39
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
65,31
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,33
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
53,17
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
64,08
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
57,42
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
55,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
58,83
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
121.8 км
911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл №1
Либерти Фарм
52,53
Экономия при брони: -2,91 грн