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Альхемил капсулы 500 мг, №15 - Днепр (Днепропетровск) (900434) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
203,64
Экономия: -28,92 грн
174,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
186,48
Экономия: -13,08 грн
173,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
208,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -45,32 грн
188,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (1)
209,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
203,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
202,75 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (1)
184,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всего: упаковка (1)
209,86 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
202,00
Экономия: -29,00 грн
173,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
199,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
199,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
188,63
Экономия: -15,00 грн
173,63 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
199,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
180,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
199,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
199,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
187,57
Экономия: -14,17 грн
173,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
199,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
199,80 грн