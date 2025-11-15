Киев
О товаре
Цены
Итрилин (Ithreelin)
Итрилин (Ithreelin)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 66 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
906,47
Экономия при брони:
-41,27 грн
865,20
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1267,42
Экономия при брони:
-76,70 грн
1190,72
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1109,60
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1063,80
Экономия при брони:
-10,60 грн
1053,20
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1227,44
Экономия при брони:
-45,38 грн
1182,06
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1248,65
Экономия при брони:
-61,22 грн
1187,43
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1109,60
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1224,23
Экономия при брони:
-77,99 грн
1146,24
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
956,50
Экономия при брони:
-48,66 грн
907,84
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1109,60
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
896,67
Экономия при брони:
-47,95 грн
848,72
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1109,60
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1233,52
Экономия при брони:
-46,98 грн
1186,54
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
621,08
Экономия при брони:
-30,17 грн
590,91
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1277,96
Экономия при брони:
-87,24 грн
1190,72
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1109,60
грн
Забрать 18.11 после 19:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
952,64
Экономия при брони:
-43,98 грн
908,66
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1249,52
Экономия при брони:
-61,49 грн
1188,03
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1109,60
грн
Забрать 18.11 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Итрилин капсулы №60
Фарма Плюс Украина
1153,73
Экономия при брони:
-49,28 грн
1104,45
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню