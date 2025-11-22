Киев
Календула волшебный бальзам универсальный (Calendula all purpose balm)
Чернигов
(адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
282,30
грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
335,00
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
335,00
грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
355,40
грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 35 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
342,63
Экономия при брони:
-10,28 грн
332,35
грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
342,63
Экономия при брони:
-10,28 грн
332,35
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
335,00
грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
282,30
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
366,00
грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
282,30
грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
350,70
грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
336,96
Экономия при брони:
-10,11 грн
326,85
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, просп. Оболонский, 1-Б
123.2 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
366,00
грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
123.3 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
277,70
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
123.9 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
424,15
Экономия при брони:
-15,20 грн
408,95
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Макеевская, 7
124.5 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
321,20
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
124.6 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
366,00
грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Балтийский, 23-А
125.1 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
342,63
Экономия при брони:
-10,28 грн
332,35
грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
336,96
Экономия при брони:
-10,11 грн
326,85
грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 35 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
Календула Волшебный Бальзам универсальный 25 г №1
Weleda
342,63
Экономия при брони:
-10,28 грн
332,35
грн
