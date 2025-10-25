Киев
Имприл (Impryl)
Имприл (Impryl)
Винница
(адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 26
1.8 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
189.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
190.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
191.6 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
196.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
196.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
197.3 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
197.3 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
197.4 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
197.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
199.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
202.0 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
202.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
207.3 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 07:00
Вышгород, ул. Днепровская, 2-Г
207.5 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
332.1 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
351.2 км
Имприл® таблетки блистер №30
Parthenogen SAGL
1900,00
грн
Забронировать
